Seit 2015 operieren die Sicherheitsbehörden zusätzlich vor dem Hintergrund einer erhöhten Bedrohungslage. Das heisst, dass sie auch für allfällige spontane Angriffe von Einzeltätern gewappnet sind.

Für den Besuch von US-Präsident Trump arbeiteten die Sicherheitskräfte mit jenen des Bundes mit dem amerikanischen "Secrect service" zusammen. Diese Zusammenarbeit laufe seit zwei Wochen und klappe hervorragend, sagte Schlegel.

Ohne Armee kein WEF

Wichtiges Glied in der Sicherheitskette bildet die Schweizer Armee, am Boden und in der Luft. "Ohne Armee könnte die Sicherheit am WEF nicht gewährleistet werden", betonte Sicherheitschef Schlegel.

Diese Staatsoberhäupter kommen ans WEF: