Abt von Sury hat das nachdenklich gestimmt. Mehrere Nächte konnte er nicht richtig schlafen. «Wir wissen, was es heisst, in einer Krise zu stecken. Wir sind im Kloster auch nicht auf Rosen gebettet», sagt er. Bei den Juden in der Schweiz aber komme eine latente Gefahr hinzu. «Wenn ich hören muss, dass rund 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Juden wegen der Sicherheitslage auf gepackten Koffern sitzen, um nach Israel auszureisen, ist das unerträglich.»

Der Benediktinermönch hat das Thema nicht nur in eine Sonntagspredigt aufgenommen. Um ein Zeichen zu setzen, haben die Klosterbrüder an drei Gottesdiensten auch eine Kollekte durchgeführt. Knapp 3000 Franken sind so zusammengekommen. Obwohl selber knapp bei Kasse, haben sie den Betrag auf 5000 Franken aufgerundet und das Geld diese Woche an Rabbiner Moshe Baumel sowie IGB-Präsident Guy Rueff übergeben. Für die Basler Juden ist es nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Das ist von Sury bewusst, «aber uns geht es um das Symbol».

«Immer nur vertröstet worden»

IGB-Präsident Rueff spricht von einem ganz tollen Zeichen. Die Basler Juden hätten in den vergangenen Wochen und Monaten von privater Seite viel Solidarität erlebt. Von der Politik dagegen zeigen sie sich bitter enttäuscht. Im Dezember hatte es der Basler Grosse Rat abgelehnt, der jüdischen Gemeinde 800'000 Franken an die laufenden Sicherheitskosten zu bezahlen. Man wolle kein Präjudiz schaffen für andere Gemeinschaften, die ebenfalls Sicherheitskosten geltend machen könnten, hatte Sicherheitsdirektor Baschi Dürr argumentiert.

«Von den Behörden sind wir bisher immer nur vertröstet worden», sagt Rueff. Da nützten auch die Ankündigungen des Bundes wenig. Die angestrebten Änderungen auf dem Gesetzesweg würden sicher mehrere Jahre dauern. Die drängendsten Probleme der Schweizer Juden bleiben damit ungelöst.