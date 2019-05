Da ist der Druck von aussen. Mit Zuckerbrot und Peitsche drängt die EU-Kommission den Bundesrat, das Rahmenabkommen abzuschliessen. Er gebe die Hoffnung nicht auf, «mit unseren schweizerischen Freunden» zu einer Vereinbarung zu kommen, sagte EU-Präsident Jean-Claude Juncker am 7. Mai. Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission und rechte Hand Junckers, warnte hingegen in der «Rundschau» bei SRF: «Der Wechsel von der Juncker-Kommission in die Nachfolger-Kommission wird Auswirkungen haben auf die Schweiz.» Die kooperative Art Junckers werde nicht mehr fortgesetzt. Eine Drohkulisse? Selmayrs Konter: «Eine Tatsache.» Es gibt aber auch den Druck von innen. Die Wirtschaftsverbände schauen nicht mehr tatenlos zu. Sie fordern den Bundesrat auf, Nägel mit Köpfen zu machen. Economiesuisse zeigte an einer Medienkonferenz auf, dass zwei Drittel der Unternehmen das Rahmenabkommen unterstützen. «Jetzt auf Zeit zu spielen, ist eine risikobehaftete Strategie», sagt Jan Atteslander, Leiter Aussenpolitik. «Die Wirtschaft ist nicht bereit, diese Risiken zu tragen.»

Die Fronten klärten sich Nach zehn Jahren Diskussionen, davon fünf Jahren Verhandlungen, ist es nun so weit: In Bern kommt es zum Showdown um das Rahmenabkommen, welches das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU in die Zukunft führen soll. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entscheidet die Regierung am 7. Juni über das Abkommen. Die Fronten haben sich geklärt: Die fünf Bundesräte von FDP, SP und CVP sprechen sich für ein «Ja, aber» aus. Grundsätzlich wollen sie das Abkommen. Diese Botschaft möchten sie der EU vermitteln. Das «aber» beinhaltet das Resultat der Konsultation. Sie machte klar, dass es Klärungen und Präzisierungen braucht, damit die Schweiz unterzeichnen kann. In drei Bereichen: flankierende Massnahmen, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen. Der Bundesrat wird der EU dafür politische Gespräche vorschlagen. Was die Bundesräte über das Rahmenabkommen denken

