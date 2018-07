Das beliebteste Produkt der schweizweit 2500 öffentlichen Selecta-Automaten ist das Wasser. Doch es kommt regelmässig vor, dass Pendler und Partyheimkehrer ihren Durst am frühen Morgen nicht stillen können.

65 Prozent der Selecta-Produkte werden zwischen zehn Uhr abends und acht Uhr morgens verkauft. Wenn die Selecta-Mitarbeiter um 5 Uhr in der Früh damit beginnen, die Regale aufzufüllen, stossen sie auf einen durchschnittlichen Leerstand von fünf Prozent.

Seit die Automaten digital überwacht sind, kennt die Selecta AG die Zahlen für jedes Gerät. Deshalb weiss sie, wann der Zeitpunkt zum Nachfüllen ideal wäre: an stark frequentierten Bahnhöfen um 3 oder 4 Uhr morgens. Doch das ist nicht erlaubt.

Selecta hat beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco eine Nacht- und Sonntagsarbeitsbewilligung beantragt. Erfolglos. Den ablehnenden Entscheid zog die Firma mit Sitz in Kirchberg BE vor das Bundesverwaltungsgericht. Erfolglos. Nun erwägt sie einen Weiterzug ans Bundesgericht, wie Manager Thomas Nussbaumer auf Anfrage sagt.

Sicherheitsproblem auf Perron

Die SBB unterstützen die Selecta in ihrem Rechtsstreit. In einem Schreiben argumentieren sie, dass «gewisse Passagen, Perrons sowie Vorfahrten auf den Bahnhöfen während der morgendlichen und abendlichen Stosszeiten an ihre Kapazitätsgrenzen» stossen würden. Die Selecta-Mitarbeiter könnten dann den Pendlern in die Quere kommen. Deshalb wünschen sich die SBB ein Auffüllen ausserhalb dieser Zeitspannen.

Eine ähnliche Ausnahmebewilligung hat die Allgemeine Plakatgesellschaft APG. Sie darf an einigen Bahnhöfen nachts Plakate wechseln lassen, um die Passagiere nicht zu stören. Selecta stellt sich auf den Standpunkt, dass sie folglich dasselbe Recht haben sollte.

Zudem würde die Automaten-Verpflegung ein besonderes Konsumbedürfnis stillen. Dieses ist eine Voraussetzung für eine Ausnahmebewilligung. Ein besonderes Bedürfnis an Werbung sei aus Sicht der Konsumenten hingegen nicht ersichtlich, meint Selecta.