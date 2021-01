Seit Weihnachten reisten 6300 Personen aus Grossbritannien in die Schweiz ein – aber: systematische Tests gibt es nicht

Am Sonntagabend 20. Dezember 2020 zog das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) die Reissleine: Per Mitternacht wurde der Flugverkehr zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie Südafrika eingestellt. Die Schweiz folgte damit Entschlüssen von Nachbarstaaten, welche den Flugverkehr mit den zwei Staaten ebenfalls untersagt hatten. Grund dafür: Die in beiden Ländern grassierenden Mutationen des Coronavirus.

Beide neuen Varianten sind deutlich ansteckender als die davor bekannten Virusausprägungen. Insbesondere im Vereinigten Königreich verbreitete sich die als «B.1.1.7.» bezeichnete Sars-Cov-2-Mutation in alarmierendem Tempo. Die Einstellung des Flugverkehrs mit dem Kontinent sollte verhindern, dass Reisende die Mutation mitbringen, weitergeben und so die vielerorts angespannte epidemiologische Lage noch zusätzlich verschlimmern.

130 Linienflüge aus Grossbritannien

Doch bereits am 23. Dezember wurde der Flugverkehr wieder ermöglicht. Im Auftrag des Bundesrates erliess das Bundesamt für Zivilluftfahrt eine «Ausnahmeregelung für den Flugverkehr zwischen der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Südafrika. Die Einreise in die Schweiz ist nur noch Schweizer Bürgern oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung in der Schweiz erlaubt.