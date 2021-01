Seit heute wird fast in der ganzen Schweiz geimpft – doch noch läuft längst nicht alles rund

1. Wo wird jetzt geimpft? Und welche Prominenten durften sich zuerst impfen lassen?

Ohne einen Hauch von «Glanz & Gloria» ging es nicht, jedenfalls nicht in Zürich: Zu den ersten, die sich am Montag im bevölkerungsreichsten Kanton impfen lassen durften, gehörten der Schauspieler Walter Andreas Müller und der Schriftsteller Franz Hohler. Als Vorbilder sollen sie anderen Mut machen. Mit Zürich begannen am Montag rund ein Dutzend Kantone offiziell mit dem Impfen. Ab dieser Woche wird nun in praktisch allen Kantonen geimpft. Bern startet erst am 11. Januar.

2. Wer und wie wird geimpft?

Das unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Während etwa in Basel-Stadt und Baselland oder in Zürich Impfzentren den Betrieb aufgenommen haben, konzentrieren sich andere Kantone vorderhand darauf, mobile Einsatzteams in die Altersheime zu schicken. In einem ersten Schritt werden Personen über 75 Jahre und solche mit schweren Vorerkrankungen geimpft.

3. Wie ist der Start geglückt?

Alles andere als reibungslos. So macht die vom Bund angeschaffte Impf-Software Probleme. Verschiedene Kantone, etwa Aargau, Solothurn oder Thurgau, setzen sie vorerst nicht ein - weil sie noch nicht einsatzfähig sei. Teilweise arbeiten die Kantone nun mit eigenen Lösungen. Andernorts war die Software beim ersten Einsatz überlastet, namentlich in Zürich. In der Kritik steht auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das den Auftrag für die Impf-Software erst am 17. Dezember vergab.

4. Bund und Kantone wussten schon seit Monaten, dass sie eine Impf-Software brauchen. Warum hat man sich nicht früher darum gekümmert?

Sang-Il Kim, Leiter der Abteilung Digitale Transformation beim BAG, schreibt auf Anfrage, man habe bereits seit September mit Anbietern in Kontakt gestanden. Es sei aber immer klar gewesen, dass Impfstrategie und -empfehlungen definiert sein müssten, damit die Software den Prozess unterstützen könne. Die Impfstrategie habe erst Anfang Dezember, die Empfehlungen gar noch später vorgelegen.

5. Wie steht es um die Impfbereitschaft?

Der Ansturm auf die Termine, die via Internet oder Telefon vergeben wurden, war gross. Allerdings lassen sich daraus noch keine Rückschlüsse ziehen, weil der Impfstoff und damit auch die Termine sehr knapp sind.