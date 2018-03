In der Schweiz grassiert eine neue, massive Malware-Welle. Unbekannte versenden E-Mails, die angeblich von der Kantonspolizei stammen. In den Mails geben sich die Betrüger als Kriminalpolizisten aus und informieren über einen angeblichen Verdächtigen, der eine brutale Straftat in ihrem Wohnort verübt habe. Die Unbekannten verwenden verschiedene gefälschte E-Mail-Adressen, so dass der Absender mal «Kantonspolizei Romanshorn», mal «Kantonspolizei Pratteln» oder «Kantonspolizei Zürich» heissen kann.

Bei den E-Mails mit dem Betreff «Psychopate Triebtäter, Beschreibung Information», handelt es sich mutmasslich um Phishing-Mails. Diese dienen vermutlich dazu, persönliche Daten wie Namen, Passwörter, Betriebssystem, Mailprogramm etc. der Empfänger zu erhalten. Mit den gesammelten Daten können die Angreifer gezieltere Angriffe gegen ihre Opfer starten, die beispielsweise auf das E-Banking abzielen.

In den Fake-Mails heisst es in holprigem Deutsch:

Guten Tag Frau Müller Bettina,



ich bin Patrick Sägesser, ich vertrete die Kriminalpolizei von Weinfelden. Es gibt Informationen über einen Verdächtigen, der eine brutale Straftat in ihrem Ort verübt hat.

Wir richten Ihnen die Informationen über den Gewalttäter. Machen Sie sich damit vertraut und bitte leiten Sie diese an Ihre Freunde weiter.

Passen Sie auf!