Es zischt, als der Wasserstrahl des Hochdruckreinigers auf das Dach des Zirkuswagens trifft. Im Quartier des Circus Monti in Wohlen AG sind die letzten Vorbereitungen für den Start in die Saison im Gange. Sie beginnt erst im August, wurde auf vier Monate verkürzt. Es sind schwierige Zeiten für die Branche. Der Traditions-Zirkus Nock ging im Mai Konkurs. Der Betriebsgesellschaft des Circus Royal erging es gleich. Von all dem ist beim Circus Monti nichts zu spüren. Akrobaten proben ihre Saltos, Handwerker polieren eine Stahlkonstruktion, aus der im Zelt ein Riesenrad werden soll. Das Motto der Tournee lautet Jahrmarkt, also Chilbi. Zirkusdirektor Muntwyler könnte auch als Bergführer durchgehen. Braungebrannt ragen seine Waden aus den Dreiviertel-Multifunktionshosen hervor, die Füsse stecken in Trekkingschuhen. Beim Gespräch unter einem Baum vor einem Schopf trägt der 55-Jährige ein Mammut-T-Shirt und am Handgelenk eine Schweizer Uhr. Für die Fotos dieser Zeitung zieht er sein Zirkus-Kostüm über und jongliert mit Keulen.

Sie haben nach der Schule keine Lehre gemacht, sondern eine Ausbildung zum Zirkus-Jongleur. Haben Sie es nie bereut, dass Sie nichts «Rechtes» gelernt haben?

Johannes Muntwyler: Nein, ich habe es nie bereut. Zudem habe ich immer noch grossen Respekt vor dem Artistenberuf und erachte diese Ausbildung als etwas sehr «Rechtes». Damals wollte ich zum Zirkus und sagte mir, dass ich später immer noch eine Lehre machen könnte. Der umgekehrte Weg, also mit 25 noch eine Jongleur-Ausbildung, erschien mir als weniger realistisch. Und seien wir ehrlich: Als Zirkusdirektor brauche ich kaufmännisches Wissen, aber Vieles was ich damals in einer KV-Lehre gelernt hätte, könnte ich heute kaum mehr brauchen, weil es veraltet wäre.

Aber Ihre drei Söhne machten oder machen eine Berufslehre ausserhalb des Zirkus.

Heute erleben wir die wunderbare Situation, dass sich die nächste Generation nicht mehr zwischen Zirkus und Berufslehre entscheiden muss. Lehrer, Lehrbetriebe und Behörden machten es möglich, dass meine Söhne eine Lehre besuchen und mit auf Tournee gehen konnten. Sie pendelten mit dem Zug von den Spielorten zum Lehrbetrieb in Wohlen oder zur Schule in Aarau. Das waren mehrheitlich lange Tage. Nicola, der gerade eine Zimmermannslehre macht, muss zum Beispiel in Basel um 5.20 Uhr das Tram nehmen, damit er rechtzeitig im Lehrbetrieb ist. Mir war es wichtig, dass meine Söhne eine Lehre machen, damit sie sich ausserhalb des eigenen Unternehmens behaupten müssen, unabhängig sind und sich jederzeit auch ausserhalb des Familienbetriebes eine Existenz aufbauen könnten.

Sind noch alle drei Söhne mit auf der Tournee?