Seilziehen um Pestizid: Zuckerrüben-Produzenten fordern Notzulassung – Umweltverbände warnen davor

Lars Nyffenegger steht neben seinem Zuckerrübenfeld in Worben im Berner Seeland. Einige Quadratmeter hat er nach dem Anpflanzen bewusst ungepflegt gelassen, nun sind sie komplett überwuchert. Plakativ will er damit zeigen: Ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht. Es ist eine provokative Aktion der Interessengruppe «BauernUnternehmen». Verzichtet wird auf diesen sogenannten «Nullparzellen» nicht nur auf Pestizide, sondern auf jegliche Art von Eingriffen. Unkraut darf wachsen, niemand reisst es aus.

In Worben gab die Nullparzelle jedoch fast weniger zu reden als der Zustand des ganzen Feldes, wie Bauer Nyffenegger vor kurzem an einer Medienkonferenz auf seinem Hof erzählte. Statt in sattem Grün zu leuchten, waren seine Pflanzen gelblich vergilbt. Verantwortlich dafür ist ein Virus, übertragen von Blattläusen. Die Folge: eine kleinere Ernte.

Das Pestizid, das dagegen helfen würde, ist seit Anfang 2019 verboten. Es gehört zur Gruppe der Neonicotinoide, die gemäss der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ein Risiko für Bienen darstellen. Das Verbot hat Folgen für die Bauern. «So ist die Zuckerrübenproduktion nicht mehr wirtschaftlich», sagt Nyffenegger. Er möchte weiterhin Zuckerrüben anbauen, er tue dies in vierter Generation, sagt er, die Wege in die Zuckerfabrik seien kurz. Wenn das Pflanzenschutzmittel verboten bleibe, müsse er aber aussteigen.

Branche sieht ihre Existenz gefährdet

Nyffenegger ist nicht allein mit dem Problem. Laut dem Schweizerischen Verband der Zuckerrübenpflanzer sind Teile der Deutschschweiz sowie die ganze Westschweiz «grossflächig betroffen von der virösen Vergilbung». Diese führe zu Ertragsverlusten von 30 bis 50 Prozent, warnte der Verband im September.