Sechs Schwerverletzte nach Autounfall beim Gotthardpass

(gb.) In den Unfall waren sechs Personen involviert. Wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag Morgen mitteilte, sind alle schwer verletzt worden. Zwei befinden sich in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend, kurz nach 22.35 Uhr. Ein BMW mit belgischem Nummernschild und ein Seat mit italienischem Nummernschild prallten am Nordportal des Fieud-Tunnels frontal ineinander. Im einen Auto sassen drei Personen aus Albanien, im anderen drei aus Nordirland.

Zur Bergung der verunfallten Personen wurden ein Helikopter der Rega und fünf Ambulanzfahrzeuge eingesetzt. Der Fieud-Tunnel wurde anschliessend von der Polizei gesperrt. Der Verkehr wird bis am Freitag Morgen um 08.00 Uhr auf die alte Passstrasse umgeleitet.