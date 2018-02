Um diese Leistungen bangen nun die Kantone. So äusserten etwa die Basler und die Bündner Regierung die Befürchtung, dass es der SDA nach der Sparrunde nicht mehr möglich sein wird, umfassend aus ihren Regionen zu berichten. Was sagen Sie dazu?

Ich glaube nicht, dass Grund zur Sorge besteht. Allerdings haben die Kantone kein Recht auf einen gratis Rundumservice der SDA. Wenn die Regierungen wollen, dass in jeder Parlamentsdebatte ein SDA-Journalist anwesend ist, dann müssen sie halt auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Das Angebot in den Regionen wird aber auch nach der Restrukturierung sehr gut sein.

Ganz konkret: In welchem Ausmass wird die SDA nach der Sparrunde noch in der Lage sein, über Ereignisse in den Regionen zu berichten?

In dem Ausmass, wie es unsere Kunden wollen und bereit sind, dafür zu zahlen.