Auch beim vierten Gesprächstermin seien unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung des Sozialplans geblieben, teilte die Verwaltungsratsdelegation am Montag mit. Es sei ein "grosszügiger" Sozialplan bereitgestellt worden, welcher in den Verhandlungen noch einmal aufgebessert worden sei. Dieser betrage nun 2,5 Millionen Franken - zudem sei ein mit 100'000 Franken dotierter Härtefallfonds in Aussicht gestellt worden.

Bei der Ausgestaltung des Sozialplans habe es aber "unterschiedliche Vorstellungen" gegeben, weshalb die Verhandlungen für "gescheitert" erklärt worden seien.

Die Redaktionskommission (ReKo) anerkennt zwar das Entgegenkommen des Verwaltungsrat etwa beim Härtefallfonds, wie sie am Montagabend mitteilte. Beim Sozialplan möchte sie aber "klarstellen", dass die sda-Direktion in die 2,5 Millionen Franken Lohnfortzahlungen dafür einrechne, dass manchen Mitarbeitenden noch nicht gekündigt werden konnte, etwa aufgrund von Krankheit.