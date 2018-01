Der erste Streiktag habe seine Wirkung nicht verfehlt. Das mediale Echo auf den Streik sei enorm gewesen und die Solidarität durchwegs positiv. Selbst Bundesrätin Doris Leuthard habe gegenüber dem Nachrichtenportal nau.ch Verständnis geäussert.

Sie verfolge die Diskussion und mache sich natürlich Sorgen. Denn hier gehe es um Qualitätsjournalismus. Leuthard forderte die Medienunternehmen auf, Format zu zeigen. Vor allem für kleinere Verlage, die sich nicht in jedem Bereich eigene Journalisten leisten könnten, sei die sda zentral.

Die Reaktionen in den Medien zeigten, dass eine Lösung möglich sei, schreibt Impressum weiter. So sei in der Presse zu lesen gewesen, dass der sda-Verwaltungsrat nach einem Termin für ein Gespräch suche. Das Personal begrüsse diese Absicht. Es sei aber entschlossen, den Streik erst niederzulegen, wenn konkrete Ergebnisse auf dem Tisch lägen.