Schwierige Mission: Die Schweiz unterstützt Berufsbildungs-Projekte in Eritrea finanziell - doch nur eines läuft bisher wirklich gut

Es war unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise, als der Bund 2016 ankündigte: Die Schweiz will wieder Entwicklungsprogramme in Eritrea aufnehmen. Seit Oktober 2017 unterstützt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) nun drei Projekte zur Berufsbildung in Eritrea.

Kürzlich entschied der Bund, das Engagement weiterzuführen. Sechs Millionen Franken sind für drei Jahre budgetiert. Allerdings: Bisher läuft nur ein Projekt wirklich gut. Das zeigt ein externer Evaluationsbericht, den die Deza erstellen liess und den die Redaktion CH Media gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat. Einige Passagen des Dokuments sind geschwärzt.

Als Erfolg kann demnach das Ausbildungszentrum in der Hafenstadt Massawa bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Eritreischen Gewerkschaft, das durch das private Hilfswerk Suke des umstrittenen eritreischen Honorarkonsuls Toni Locher unterstützt wird.

Die Schule bietet mehrere Lehrgänge an, unter anderem in der Metallverarbeitung. Dieses Projekt laufe sehr gut, heisst es im Bericht. Es sei «vermutlich eines der wenigen Projekte im Land überhaupt, von denen dies behauptet werden kann».

Benötigte Maschinen dürfen nicht importiert werden

Die beiden anderen von der Schweiz unterstützten Projekte sind laut Bericht hingegen teilweise blockiert. Beim Bildungsprogramm der Organisation Don Bosco sei der schulische Bereich gut, erklärt Eduard Gnesa, Mitautor des Berichts und ehemaliger Sonderbotschafter für internationale Migration.