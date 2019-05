Im Januar dieses Jahres meldete sich Bettina Rimensberger mit einem emotionalen Video über die Crowdfunding-Plattform GoFundMe an die Öffentlichkeit. Die schwerkranke 31-Jährige aus dem Zürcherischen Wetzikon leidet an einer seltenen Muskelschwundkrankheit, die nur durch eine Behandlung mit dem teuren Medikament Spinraza gestoppt werden kann - wenn überhaupt.

SVP-Nationalrat Thomas Matter spendete 100‘000 Franken für die Kampagne. Dazu kamen Stiftungsgelder und weitere Privatspenden. Letztlich hatte Bettina rund 640‘000 Franken auf dem Konto. Die Behandlung, sagte die junge Frau damals, könne nun losgehen.

Seither wurde es ruhig um Bettina Rimensberger. Am Mittwochmorgen aber meldete sie sich mit einem offenen Brief an ihre Unterstützer. Auch unsere Redaktion hat den Brief erhalten. In ihm steht:

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer

Auf diesem Weg möchte ich mich nochmals in aller Form bei euch allen für die wunderbare Unterstützung und eure lieben Wünsche und Gedanken bedanken. Ein ganz grosses Dankeschön gilt Ivana und ihrem Team, welche so richtig Gas gegeben und das erfolgreichste Crowdfunding aller Zeiten im deutschsprachigen Raum auf die Beine gestellt haben. Es war super mit euch!

Nach dieser intensiven Phase und sorgfältigen medizinischen Abklärungen folgt nun die Therapie, welche durch das Crowdfunding finanziert wurde. Damit diese erfolgreich wirkt und zu einer Verbesserung meiner Lebensqualität führt, möchte ich mich in dieser Zeit ganz darauf konzentrieren und diese mit der Unterstützung meines engsten Umfelds angehen. Nach einer ersten Therapiephase komme ich gerne wieder auf euch zu mit einem Update, wie es mir geht.

Für diese ruhigere Phase habe ich meine Schulfreundin Nathalie, mit der ich seit bald zwei Jahrzehnten durch dick und dünn gehe, gebeten, sich als Ansprechperson zur Verfügung zu stellen.

In diesem Sinne fokussiere ich mich nun vollkommen auf meine Therapie und stelle mich auch den damit verbundenen Herausforderungen. Die Unterstützung meiner Familie vor Ort und eure Gedanken begleiten mich auf diesem Weg. In gut drei Monaten werdet ihr wieder von mir via Nathalie hören. Ich umarme euch alle von Herzen.

Alles Liebe

Bettina

Dem offenen Brief liegt ein Schreiben von Bettinas bisherigem Unterstützerteam rund um Ivana Leiseder bei. Leiseder hat gemeinsam mit Kollegen und Freunden von Bettina die Kampagne im Januar aufgegleist und Bettina in den vergangenen Monaten als Beraterin unterstützt. In ihrem Begleitschreiben nun geben Leiseder und ihr Team überraschend bekannt, dass ihre gratis geleistete Zusammenarbeit mit Bettina per sofort beendet wird – auf Wunsch der schwerkranken Patientin.

Leiseder schreibt, ihr Team habe Bettina empfohlen, die Spender und Unterstützerinnen offen über den Fortschritt der Behandlung zu informieren; insbesondere, weil die im besten Fall lebensrettende Therapie ohne die «unglaubliche Unterstützung» nicht möglich gewesen wäre. «Wir haben Bettina empfohlen, sich monatlich zu melden, ohne dabei medizinische Details preiszugeben», schreibt Leiseder. Bettina habe das anders gesehen und sich auf ihre Privatsphäre berufen.