Schweizergardisten müssen den Eid ohne ihre Familienangehörigen leisten

(mg) Daher können nun weder Eltern und geladene Gäste noch Vertreter des Gastkantons Basel-Landschaft an der Vereidigung vom 4. Oktober im Vatikan teilnehmen. Dies sei aufgrund der aktuellen Situation in Absprache mit der vorgesetzten Stelle entschieden worden, wie die Päpstliche Schweizergarde am Mittwoch mitteilt. Eine Liveübertragung des Events werde aber sichergestellt. Insgesamt werden an diesem Tag 38 Gardisten vereidigt.