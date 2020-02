Schweizer Zahnärzte haben ein Hygiene-Problem – und niemand tut etwas dagegen

Gegenüber dem «Kassensturz» äusserte sich Samuel Steiner, Präsident der Kantonsapotheker-Vereinigung, besorgt. Er habe bisher angenommen, dass das Wasser in Zahnarztpraxen Trinkwasserqualität habe. Als Patient habe man das Recht, keinem Infektionsrisiko ausgesetzt zu werden.

Von den 260 Proben aus 21 Zahnarztpraxen war 57 Prozent des untersuchten Wassers verunreinigt. Die Verunreinigungen sind dabei keine Bagatellen. Bei Trinkwasser gilt bei Keimbildenden Einheiten (KBE) eine Obergrenze von 300. Die untersuchten Proben wiesen teilweise Werte von zehn- bis hunderttausend KBE auf. In einem Fall lag der Wert sogar bei über einer Million KBE.

Zwar müssen die gefundenen Keime nicht zwingend gefährlich sein. Dass durch das verunreinigte Wasser aber durchaus ein gewisses Risiko besteht, zeigt ein Fall, den Infektiologo Hans-Peter Roost in einem Interview mit dem SRF erwähnt.

Angeblich soll sich ein Zahnarzt am Aerosol an seinem eigenen Stuhl infiziert haben und später deshalb gestorben sein. Dieser Wassernebel entstünde beispielsweise beim Bohren und könne durch das Einatmen in die Lunge gelangen.