Schweizer Tierschutz fordert artgerechte Haltung von Zierfischen

Obwohl Zierfische die am häufigsten gehaltenen Heimtiere in der Schweiz seien, wüssten deren Besitzer oft zu wenig über die tiergerechte Haltung und gesetzlichen Vorgaben. Zudem seien auch diese bestehenden Gesetze "spärlich und unspezifisch", teilte der STS am Dienstag in einer Medienmitteilung mit.

Fisch seien schmerzempfindlich, stressanfällig und verfügten über aussergewöhnlich empfindsame Sinnesorgane. Ihr Leiden sei für Laien nur schwer erkennbar, so der STS. Der Kenntnisstand vieler Fischhalter über Wasserqualität, Sozialverhalten und Lebensraum der gehaltenen Fische sei erschreckend tief.

Ein weiteres Problem sieht die Tierschutzorganisation im Kaufverhalten. Das vielfältige Angebot und die Farbenpracht verführten zu Spontankäufen. Verliere der überforderte Halter die Freude, würden die Tiere ebenso spontan "entsorgt", schreibt der STS.

Der STS fordert deshalb, das Wissen der Halter zu erweitern. Auch der Tierhandel sollte besser überwacht und das Angebot und die Kompetenz der Zoofachgeschäfte optimiert werden.