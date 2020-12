Schweizer lassen beim Impfen lieber anderen den Vortritt

(agl) Das Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com Schweiz hat insgesamt 1000 Personen zwischen 14 und 74 Jahren zum Thema Impfen befragt. 63 Prozent der Befragten vertrauen demnach darauf, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Bereitstellung des Impfstoffes die richtigen Entscheide treffen wird, wie Marketagent in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

57 Prozent glauben laut der Umfrage, dass der Impfstoff sicher sein wird. Dennoch will sich eine Mehrheit (57 Prozent) nicht so rasch wie möglich impfen lassen. «Hinter diesem Widerspruch dürfte stecken, dass die Hoffnung gross ist, dass eine möglich breite Durchimpfung der Bevölkerung zu mehr Normalität führen wird. Aber: Man gibt dabei quasi lieber den anderen den Vortritt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Umfrage zeigt weiter, dass die Meinungen gespalten sind, was die Bevorzugung von geimpften Personen angeht, beispielsweise bei Airlines. 43 Prozent sind dafür, dass diese nur geimpfte Passagiere fliegen lassen sollen, 49 Prozent sprechen sich dagegen aus. Ähnlich sehen die Lager bei einer Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen aus.