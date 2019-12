Schweizer Klimastreikerin erzählt, was am Klimagipfel in Madrid wirklich läuft

Statt im Gymnasium Hofwil zu pauken, weilt die 16-jährige Lena Bühler als Vertreterin der Schweiz Klimajugend seit Anfang Woche am Weltklimagipfel COP25 in Madrid.

Als watson mit der Gymnasiastin in Madrid telefoniert, ist weniger von zivilem Ungehorsam, als von anstrengender Arbeit zu hören. Von früh bis spät besucht Lena Sitzungen und Arbeitsgruppen der internationalen «Fridays for Future»-Klimastreik-Bewegung. Ob aus Argentinien oder den Cayman-Inseln: Erstmals sind rund 50 Klimastreiker aus der ganzen Welt an einem Ort vereint. «Es ist unglaublich toll, unsere Erfahrungen nicht nur per Chat oder Videocall auszutauschen», sagt Lena.

Wer glaubt, dass sich die Teenager nach getaner Arbeit in das madrilenische Nachtleben stürzen, der täuscht sich: «Wir sind eher seriös. Nach dem Sitzungsmarathon gehen wir zusammen essen und dann früh ins Bett», erklärt die Bernerin.



Zu siebt in einem Schlafzimmer

Es gilt, die Kräfte einzuteilen. Denn Lena bleibt ganze zwei Wochen in Madrid. Sie wohnt zusammen mit anderen Klimastreikenden in einem kleinen Apartment. «Wir teilen uns zu siebt ein Zimmer. Jeden Tag kommen neue Leute». Angereist sind die Schweizer Klimastreiker natürlich nicht per Flugzeug, sondern in einer 26-stündigen Fahrt mit dem Flixbus.

Inzwischen ist auch Klimastreik-Ikone Greta Thunberg nach ihrer Atlantik-Überquerung per Katamaran in Madrid eingetroffen. «Sie kommt heute an unsere Sitzungen. Am Freitag gehen wir zusammen an die grosse Klima-Demo», führt Lena aus.

Druck auf Schweizer Diplomaten

Die Klimastreik-Bewegung hat am COP25-Gipfel einen Beobachterstatus. Die wirklich wichtigen Entscheidungen fällen 20'000 Diplomaten aus aller Welt. Die «Fridays for Future»-Bewegung versucht dabei, denn Politikern so fest wie möglich auf die Finger zu klopfen und Einfluss zu nehmen. «Wir haben bereits mit der offiziellen Schweizer Delegation gesprochen», sagt Lena.