Schweizer Hotelier in Peking: «Alles wurde annulliert»

Dany Lützel wandelt derzeit durch sein gähnend leeres Hotel in der chinesischen Hauptstadt. Wegen der Angst vor dem in China ausgebrochenen Corona-Virus sind fast alle Buchungen storniert worden. Aktuell wohnen noch an die 15 Personen im Hotel und Lützel teilt sich die Arbeit mit einem Bruchteil seiner Belegschaft.