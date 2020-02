Schweizer geben Millionen aus: «Es ist mir ein Rätsel, warum Autokennzeichen so begehrt sind»

Machen tiefe Kennzeichen langfristig glücklich? Die Antwort darauf hat Mathias Binswanger. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Uni St. Gallen kennt sich mit Zahlen aus – und hat zum Thema Glück geforscht.

Schweizer geben Millionen aus pro Jahr für spezielle Autokennzeichen aus, obwohl man das viel günstiger haben könnte. Ist dies für Sie als Ökonom nachvollziehbar? Mathias Binswanger: Nein, es ist mir ein Rätsel, warum gewisse Schilder so begehrt sind. Ich kann es nicht nachvollziehen.