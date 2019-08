Gegen das verheerende Ebola-Virus wird von der Schweiz aus an verschiedenen Fronten gekämpft. Weniger sichtbar, aber nicht minder wichtig ist die Arbeit der Wissenschafter im Labor Spiez. Sie untersuchen den experimentellen Impfstoff des US-amerikanischen Pharmakonzerns Merck (MSD), der im Epidemie-Gebiet bereits erfolgreich eingesetzt wird. Offiziell zugelassen ist «rVSV-ZEBOV» noch nicht, um eine weitere Ausbreitung des Virus in Afrika und auf den Rest der Welt zu verhindern, wurden über hunderttausend Kongolesen aber trotzdem damit geimpft. Erstmals verwendet wurde der Impfstoff im Jahr 2015 während des bislang schlimmsten Ebola-Ausbruchs in Guinea, Liberia und Sierra Leone. Das Zulassungsverfahren wurde damals stark beschleunigt, Tests zur Verträglichkeit wurden rasch durchgeführt..

Das Labor Spiez führt nun zusammen mit anderen Forschungsinstituten weitere Untersuchungen am Impfstoff durch. In der Schweiz ist es das einzige Labor, das mit so gefährlichen Erregern wie Ebola forschen kann (siehe Kasten unten). Mit zehn anderen Instituten in Europa, Afrika, USA und Südamerika testen die Wissenschafter seit 2015, wie wirksam und wie verträglich der Impfstoff tatsächlich ist. «Das Ziel ist, eine offizielle Zulassung des Impfstoffs zu erreichen, um bei möglichen weiteren Ausbrüchen schnell reagieren zu können», erklärt Olivier Engler, der bei unserem Besuch durch die weitläufige Forschungsanstalt führt. Der Virologe leitet seit mehreren Jahren die Untersuchungen am Ebola-Impfstoff in Spiez. Finanziert wird das Projekt durch das EU-Förderprogramm Horizon 2020

Konkret werden im Labor Spiez Blutproben von 115 gesunden Versuchspersonen unter die Lupe genommen, welche sich während des Ausbruchs vor fünf Jahren am Genfer Unispital freiwillig impfen liessen. «Hier untersuchen wir vor allem die Neutralisierung des Virus», sagt Engler. «In erster Linie heisst das, wie gut der Impfstoff Antikörper gegen das Virus hervorruft und wie gut er tatsächlich wirkt.» In den anderen am Projekt beteiligten Instituten werden die Blutproben derselben Versuchspersonen auf Eigenschaften wie zum Beispiel Verträglichkeit getestet.