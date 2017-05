Eisheilige bringen Gewitter statt Frost

Auch am Wochenende dürfte es gewittern. Aus Südwesten fliesst bis am Montagmorgen schwülwarme Luft in die Schweiz, die vor allem in der zweiten Tageshälfte jeweils zu Gewittern neigt - bevorzugt am Jura und den Voralpen entlang. Aber auch im Mittelland gibt es keine Garantie auf ein trockenes Wochenende. Die Nachmittagstemperaturen steigen jeweils auf um die 20 Grad.

Die Gewitter passen so gar nicht zu den Eisheiligen, die jeweils Mitte Mai noch für frostige Nächte gut sein sollen. Am Mittwoch hatte es zwar noch Frost gegeben, aber am Freitag brachte der erste Eisheilige Prakratius nun stattdessen Hagel und Gewitter.