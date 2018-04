Toni Locher ist Honorarkonsul Eritreas in der Schweiz. Er fordert den Bund auf, grosszügig zu sein: Jeder Eritreer, der freiwillig in seine Heimat zurückkehre, soll 15'000 Franken in Form von Krediten erhalten. Der Wettinger Frauenarzt ist sich sicher, bei einer Rückkehr werde niemand verfolgt. "Aber ohne Rückkehrhilfe und neue Jobs in der Heimat wird kaum einer freiwillig zurückkehren" sagt er zu "20 Minuten".

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen findet die Kredit-Option prüfenswert, aber nicht in der Höhe von 15'000 Franken. Er verweist auf Israel: Das Land bezahle Rückkehrern einen vierstelligen Betrag in US-Dollar, laut "20 Minuten" rund 3400 Franken. "Dieses Modell könnte funktionieren", sagt Wasserfallen.