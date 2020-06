Schweiz nimmt weitere minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland auf

(dpa/rwa) «Wir sind der Überzeugung, dass wir so denjenigen Kindern eine Chance geben können, die bereits einen familiären Anknüpfungspunkt in der Schweiz haben», hatte Bundesrätin Keller-Sutter Mitte Juni in der Sommersession der Eidgenössischen Räte erklärt. Damals kündigte sie an, dass die Schweiz noch diesen Monat eine zweite Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aufnehmen wird.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA werden in der Schweiz 29 Minderjährige erwartet. Details sollen noch am Freitagnachmittag bekanntwerden. Die Schweiz hatte bereits im Mai 18 Jungen und fünf Mädchen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren aufgenommen.

Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1600 jugendliche Flüchtlinge aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht werden. Daran beteiligen sich auch Länder wie die Schweiz oder Grossbritannien.