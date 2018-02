Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller liess sich Zeit, bis er sich erstmals öffentlich äusserte. Viel Zeit, doch der Auftritt sass. «Mutmassungen, Vorverurteilungen und Schuldzuweisungen bringen niemandem etwas», sagte der Alt-Ständerat. Ruoff habe die Unterstützung und das Vertrauen des Verwaltungsrates. Eine Freistellung habe das Aufsichtsgremium nicht diskutiert: «Es gibt nur entweder oder: Unterstützung oder Suspendierung. Auf dieser Stufe kehrt man nicht nach zwei, drei Monaten ins Amt zurück.»

Ruoff bleibt also, ist aber nicht in die Untersuchung der Postautoaffäre involviert. Diese ist Sache des Verwaltungsratspräsidenten. Eine Taskforce rapportiert nur an ihn. Schwaller, der Aufräumer: «Ich bin die richtige Person, weil ich nicht betroffen bin. Ich garantiere Unabhängigkeit.» Schwaller ist seit Frühling 2016 Präsident des Konzerns. Die illegalen Buchungen betreffen den Zeitraum von 2007 bis 2015.

«Lückenlose Aufklärung», «unabhängige Untersuchung», «transparente Kommunikation»: Das waren Schwallers Botschaften. Und im Gegensatz zu Ruoff, die von Unrechtmässigkeiten in «in einer Ecke der Postauto AG» sprach, redete der CVP-Mann von einem «Systemproblem ungeahnten Ausmasses». Er entschuldige sich nicht nur bei der Öffentlichkeit, sondern auch bei den Mitarbeitern.