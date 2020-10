«Schwach aufgestellt»: Parlament erhält schlechte Noten für sein Handeln während der Covidkrise

Als die Lage brenzlig wurde, nahm sich das Parlament selbst aus dem Rennen. Just in dem Moment, in dem der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausrief, brach das Parlament seine Session ab. Der Bundesrat traf die darauf folgenden weitreichenden Covid-Entscheide selbst. National- und Ständerat hatten nichts mehr zu sagen.

Dies stösst nun auf scharfe Kritik aus der Wissenschaft. Die Staatsrechtler Katja Gfeller und Andreas Glaser vom Zentrum für Demokratie in Aarau stellen dem Parlament ein staatspolitisch verheerendes Zeugnis aus. Das Parlament sei nicht nur «aufgrund des Verfahrensrechts gelähmt» gewesen. Es sei «strukturell schwach aufgestellt» und habe dem Bundesrat «während geraumer Zeit stillschweigend die Gesetzgebungshoheit überlassen», schreiben sie in der aktuellen Ausgabe der Publikation Jus Letter.

«Nebendarstellerin, wenn nicht sogar Zuschauerin»

Kurz: Das Parlament sei während der Coronakrise eine «Nebendarstellerin, wenn nicht sogar Zuschauerin» gewesen und habe seine Verantwortung als oberste Gewalt im Bund und als Kontrollorgan des Bundesrates nicht wahrgenommen. Im Gegenteil: Es habe seine Session freiwillig abgebrochen und damit gar noch die «exekutive Selbstermächtigung» des Bundesrates gestützt.

Kritsch sehen die Autoren auch, dass alleine das Ratsbüro den Abbruch der Session habe beschliessen können. So weitreichende Entscheide müssten vom Parlament beschlossen werden, halten die Autoren fest. Sie fordern nun eine Anpassung der Gesetze, damit das Parlament in einer künftigen Krisensituation den Bundesrat kontrollieren könne.