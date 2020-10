Schnelltests im Kampf gegen die zweite Welle: 8 Dinge, die Sie dazu wissen müssen

Auch in der Schweiz evaluiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) derzeit den Einsatz von Schnelltests. Hierbei handelt es sich primär um den Einsatz von Antigen - Schnelltests . An einer Medienkonferenz vom 22. Oktober versprach der Gesundheitsminister Alain Berset, dass diese möglichst bald zum Einsatz kommen werden.

«Wir erwarten in den nächsten Tagen einen deutlichen Schritt weiterzukommen», verkündete Stefan Kuster, Leiter der Abteilung für Übertragbare Krankheiten an der Pressekonferenz vom 23. Oktober. Die Antigen-Schnelltests seien sehr erwünscht, müssten aber in eine Teststrategie eingebunden werden, so Kuster weiter.

7. Für wen sind die Schnelltests gedacht?

Gemäss Gesundheitsminister Alain Berset sei derzeit noch unklar, wie und an wen die Tests verteilt werden sollen. Ziel sei es, die Schnelltests vor allem für bestimmte Personengruppen schnell einzuführen, so ein BAG-Sprecher gegenüber der «Handelszeitung».

Die Wirtschaft und der Tourismus setzen grosse Hoffnungen auf die schnellen Testverfahren. Rudolf Minsch, Chefökonom bei der Economuisse, bezeichnet sie sogar als «Gamechanger». «Wenn beispielsweise nach einer Hochzeit, nach einer Arbeitsschicht oder in einer Abteilung ein Corona-Fall auftaucht, müssen fortan nur noch alle zum Schnelltest. Und nur wer wirklich positiv getestet wird, muss auch in Quarantäne», wird Minsch in der Handelszeitung zitiert.

8. Wer produziert die Schnelltests?

Es gibt eine ganze Reihe von Herstellern. Das Pharmaunternehmen Roche verkündete Mitte Oktober, dass man noch in diesem Jahr einen Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen will. Roche weist in einer Mitteilung aber darauf hin, dass Antigen-Tests im Allgemeinen zwar über eine hohe Spezifität verfügten. Sie seien jedoch nicht so empfindlich wie PCR-Tests, die das Virus direkt nachweisen.