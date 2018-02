Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 39-jährige Automobilist am Nachmittag von der Schüpferegg Richtung Schüpfheim unterwegs. In der Ämenegg kam sein Fahrzeug von der verschneiten Strasse ab und fuhr gegen das ansteigende Strassenbord. Es wurde zurückgeworfen, überquerte die Strasse und rutschte einen Abhang hinunter, wo es auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Der Autofahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr Schüpfheim und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geborgen und ins Spital gefahren.

