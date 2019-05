Am Anfang des Falls stand eine Drohung: Die Schweizer Firma JB Sports Marketing des ehemaligen israelischen Fussballers Benny Alon setzte die Fifa 2009 unter Druck, mit ihr einen Deal einzugehen. Sonst werde sie in den USA eine Medienkonferenz abhalten und publik machen, wie unsauber die Ticket-Vergabe bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland abgelaufen sei.

Bundesanwalt Michael Lauber steckt wegen seiner Rolle in der Affäre um den Weltfussballverband Fifa in der Krise. Doch in der Ermittlungsarbeit hat er jetzt einen Erfolg vorzuweisen. Am Mittwoch hat das Bundesstrafgericht einen wichtigen Entscheid von ihm in einem Strafverfahren gegen eine Fifa-nahe Firma gestützt.

Als Schweigegeld forderte sie den Zuschlag für Tausende Tickets der besten Sitzkategorie für die Weltmeisterschaften 2010 bis 2022. Die Firma wollte diese zu überteuerten Preisen weiterverkaufen, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber von der Fifa toleriert wurde. Der erwartete Gewinn: eine zweistellige Millionensumme.

Goldene Geschäfte mit VIP

Die Fifa liess sich auf den Deal ein, obwohl sie eigentlich mit einem Exklusivvertrag an eine andere Schweizer Firma gebunden war, an Match Hospitality des Mexikaners Jaime Byrom. Dazu ist zu wissen: Die Tickets werden in der Regel in sogenannten Hospitality-Paketen für Geschäftskunden verpackt. Dazu gehören Übernachtungen in Luxushotels, Parkplätze an bester Lage und Golfturniere für VIP. Kein Bereich im Umfeld der Weltmeisterschaften ist korruptionsanfälliger.

Der Parallelhandel mit Tickets lief an der WM 2010 in Südafrika nach den Vorstellungen von JB Sports Marketing. Mit überteuerten Tickets machte sie ein Millionengeschäft. Sportmanager Alon jubelte in einer internen Mail: «Es läuft bei uns besser als an der US-Börse.»

Vor der WM 2014 in Brasilien begannen jedoch die Probleme. Um dem Schwarzhandel vorzubeugen, stellten die Brasilianer neue Regeln auf, welche die Nebengeschäfte verunmöglichten. Gleichzeitig pochte Match Hospitality nun auf ihr Exklusivrecht. Die Verträge mussten neu justiert werden, wobei die Fifa gemäss Gerichtsakten die eigentlichen Hintergründe nicht offenlegte. JB Sports Marketing musste ihre Tickets nun über Match Hospitality beziehen. Die Fifa zahlte ihr als Wiedergutmachung 8,5 Millionen Franken.