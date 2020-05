«Schlecht gearbeitet»: CVP-Präsident Gerhard Pfister rügt seine eigene Mitte-Fraktion

Führungslos wirkte die neue Mitte-Fraktion aus CVP, BDP und EVP an der ausserordentlichen Session. Statt gemeinsam mehrheitsfähige Lösungen zu suchen beim Mieterlass für Gewerbetreibende, zerstritten sich Stände- und Nationalräte.

«Wir haben an dieser ausserordentlichen Session in der Frage der Mieten schlecht gearbeitet», gesteht CVP-Präsident Gerhard Pfister ein. «Daraus müssen wir die Konsequenzen ziehen und besser werden.» Die drei Tage mit dem Tempo und der Intensität seien «ein Lehrstück» gewesen. «Sie haben uns komprimiert die Herausforderungen vor Augen geführt, die wir als Mitte-Fraktion in dieser Legislatur haben werden», sagt Pfister.

«Wir sind nun nicht nur im Ständerat sondern neu auch im Nationalrat entscheidend. Treten wir in beiden Räten geeint auf, können wir tragfähige Lösungen aus der Mitte heraus gestalten.» Die Mitte verliere diese Gestaltungskraft sofort, wenn sie dies – wie bei den Mieten – nicht tue.

«Wir müssen uns unserer Verantwortung noch stärker bewusst sein», sagt er. «Wir müssen uns besser koordinieren und unterschiedliche Auffassungen frühzeitig antizipieren und ausdiskutieren, um eigenständige Lösungen gemeinsam vertreten zu können».