Die «überrissenen Preisforderungen» der Pharmaindustrie stünden am Anfang des Problems. Dies sagt Daniel Tapernoux, Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung SPO Patientenschutz. Die hohen Medikamentenpreise machten die Einschränkungen der Anwendung durch den Bund erst nötig. «Am meisten stört mich, dass dieses Problem auf dem Buckel der Patienten ausgetragen wird», sagt Tapernoux. Die Pharmaindustrie verhandle mit harten Bandagen. Dies gehe so weit, dass gewisse Hersteller damit drohten, ein Medikament in der Schweiz nicht auf den Markt zu bringen, sollte die Pharmafirma ihren Preis nicht durchsetzen können.

Die Krankenkassen und die Ärzte zeigen ebenfalls mit dem Finger auf die Pharmabranche. Das Bundesamt für Gesundheit müsse härter verhandeln, sagt Guido Klaus, Leiter Politik und Ökonomie beim Krankenversicherer Helsana. Gleichzeitig nimmt er das Amt in Schutz und verweist auf die Gesetze, welche die Festlegung der Medikamentenpreise festschreiben. Klaus spricht von einem untauglichen Regelwerk, das den Job der Behörde stark erschwere. Die Folge seien Verzögerungen bei der Zulassung und somit Probleme beim Zugang zu dringend wichtigen Therapien.