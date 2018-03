Das eidgenössische Departemente für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat die entsprechende Versuchsbewilligung erteilt, wie der Bund am Dienstag mitteilte.

Der Schaffhauser Bus ist bereits das sechste automatisierte Fahrzeug, das mit einer Versuchsbewilligung des Bundes unterwegs ist. Vier weitere Gesuche werden derzeit zudem noch bearbeitet. "Die Schweiz ist damit führend im Betrieb von automatisierten Bussen zur Personenbeförderung", heisst es in der Mitteilung. "Die hiesigen Versuche finden weltweit Beachtung."

2015 war ein selbstfahrender Personenwagen in Zürich unterwegs, 2016 ein Lieferroboter in Bern. Diese beiden Versuche sind inzwischen abgeschlossen. Immer noch am Laufen ist seit Sommer 2016 ein Testbetrieb mit einem selbstfahrenden Postauto in der Sittener Innenstadt. Zudem verkehren in der Stadt Zürich zurzeit mehrere automatisierte Lieferroboter und in Marly zwei Shuttlebusse der Freiburgischen Verkehrsbetriebe.

Nun folgt in Neuhausen am Rheinfall ein Shuttle-Bus, der zwischen Industrieplatz und Zentrum verkehrt. Bei diesem Versuch integrieren die Verkehrsbetriebe Schaffhausen das Fahrzeug in ihr Leitsystem, welche die Koordination mit den regulären Linienbussen an den Haltestellen sicherstellt.

Damit derartige Pilotversuche durchgeführt werden können, braucht es eine Ausnahmebewilligung des Uvek. In jedem selbstfahrenden Bus muss eine Begleitperson an Bord sein, welche die Automatik notfalls übersteuern und das Fahrzeug so anhalten kann.