SBB-Chef ist sechsfacher Vater – «der Tod meiner Frau hat uns alle zusammengeschweisst»

Sie haben im April, mitten im Lockdown, den Chef-Posten bei den SBB übernommen. Werden Sie in den Zügen schon erkannt?

Vincent Ducrot: Ich kann keinen Meter weit gehen, ohne erkannt zu werden. Manchmal wollen Mitarbeitende Selfies mit mir machen, aber das ist in Coronazeiten etwas schwierig.

Ihre Vorgänger Benedikt Weibel und Andreas Meyer gehörten zur nationalen Prominenz.

Als SBB-Chef ist man schon exponiert. Aber daran gewöhnt man sich. Das Schöne ist, dass ich dadurch mit Angestellten ins Gespräch komme. Diese Kontakte sind mir sehr wichtig. Ohne Corona würde ich regelmässig Besuche an unseren Standorten machen, jetzt treffe ich die Leute halt virtuell. Zudem wende ich mich alle zwei Wochen per Video direkt an die Mitarbeitenden.

Wagt es das Personal, dem CEO kritische Fragen zu stellen?

Sicher. Zuletzt etwa zu den Themen Corona, Ceneri-Eröffnung, Diversität oder Sparmassnahmen.

Wurde der tiefe Frauenanteil in der Geschäftsleitung kritisiert?

Dazu gab es Fragen. Wir nehmen das sehr ernst und haben in der Konzernleitung ein Programm zur Frauenförderung verabschiedet. Doch es braucht Zeit, bis der Frauenanteil auf allen Kaderstufen höher wird. Wir sind in einem Geschäft, in dem es nicht einfach ist, Frauen zu finden. Ich wäre froh, wenn es mehr Frauen in der IT oder der Bahnproduktion gäbe.

Wie ist es mit Lokführerinnen?

Auch hier steigt der Frauenanteil. Aber es ist ein Job, der nicht sehr familienfreundlich ist. Manchmal beginnt man um drei oder vier Uhr in der Nacht oder arbeitet bis zwei Uhr früh. Wir überlegen uns deshalb, für Frauen spezielle Touren zu schaffen.

Sie haben sechs Kinder zwischen 12 und 20 Jahren und sind alleinerziehend. Wie machen Sie das, wenn Fernunterricht ist?

Das geht ganz gut. Nur unser Netzwerk kommt manchmal an den Anschlag, jede und jeder hat seinen eigenen Computer (lacht).

Aber können Sie sich genug Zeit für Ihre Kinder nehmen?

Entscheidend ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Meine Kinder wissen: Wenn etwas Wichtiges ist, können sie mich immer erreichen. Ich nehme das Handy ab, auch wenn sie mich in einer Verwaltungsratssitzung anrufen. Bei weniger wichtigen Dingen schreiben mir die Kinder ein Whatsapp. Diese Regeln funktionieren sehr gut.

Wie schaffen Sie es, in dieser beispiellosen Krise die SBB zu führen und Kinder zu erziehen?

Vieles ist eine Frage der guten Organisation. Wir sind eingespielt, meine Kinder sind recht autonom. Wir haben aber einen engen Kontakt, der immer bleibt. So feiern wir etwa heute den Geburtstag meiner Tochter.

Als Ihre Frau verstarb, muss das eine Schocksituation gewesen sein.

Ja. Die ersten Monate waren chaotisch. Das ist wohl für alle so, die auf einen Schlag alleine sind. Gleichzeitig hat der Tod meiner Frau uns alle zusammengeschweisst. Er zwang uns, neue Lösungen zu finden, meine Frau hatte immer sehr viel geleistet. Schliesslich haben wir einen Weg gefunden. Meine Kinder sind glücklich.

Helfen Ihnen diese einschneidenden Erfahrungen auch beruflich?

Sie helfen mir, zu relativieren. Das können alle nachvollziehen, deren Frau gestorben ist. Wer die Emotionen von Kindern erlebt hat, die ihre Mutter verloren haben, kann mit Krisen umgehen. Die Robustheit ist da. Diese Situation hat mich gestärkt. Ich sage meinen Leuten immer: Ein Problem nach dem anderen. Ruhig bleiben.

Bringt Sie nichts aus der Ruhe?

Doch. Wenn der Betrieb schlecht läuft und wir Fehler gemacht haben, bin ich unzufrieden und kann auch mal laut werden. Das ist aber selten.

Wo passieren gerade Fehler?

Verbessern müssen wir die Planung der Baustellen. Diese sind zu spät bekannt. Deshalb müssen wir unsere Betriebskonzepte häufig anpassen. Wir arbeiten daran.

Wegen des Lokführermangels liessen Sie teils Züge ausfallen und informierten zu wenig über Alternativen. Der Bund kritisierte das.

Es ist die Aufgabe des Bundes, uns zu kontrollieren. Und unsere Kundeninformation war tatsächlich nicht ideal. Da müssen wir besser werden.

Wie denn?

Wir haben ein neues System namens «Via» lanciert, das den Kunden bei Zugausfällen automatisiert über die Kundeninformationssysteme in den Zügen und Bahnhöfen alternative Reisemöglichkeiten vorschlägt. In Zukunft soll das System so erweitert werden, dass Passagiere auch grossräumiger automatisiert umgeleitet werden können. So können wir die Kundinnen und Kunden bei Störungen viel besser informieren.

Wie ist eigentlich Ihr Kontakt mit Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga?

Sehr gut. Ich schaue, dass ich sie nur störe, wenn es wirklich nötig ist. Dann hat sie immer Zeit. Etwa, als wir letzte Woche wegen des internationalen Verkehrs nach Italien gefordert waren.