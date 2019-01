Bei den Gebäudeschäden handle es sich vorerst um eine Schätzung, hiess es am Mittwoch auf Anfrage bei der kantonalen Gebäudeversicherung in Chur. Detailabklärungen über die einzelnen Schäden würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Beschädigt durch das Grossfeuer wurden die Einstellhalle für die Postautos sowie vor allem Wohnungen im gleichen Gebäudekomplex in der Nähe des Churer Bahnhof. Das Unternehmen Postauto ist nicht Besitzerin des Gebäudes, sondern lediglich Stockwerkeigentümerin, wie es auf Anfrage mitteilte.