Sabotage an Hochspannungsleitung: Unbekannte sprengten im Waadtland Masten

(wap) Die Polizei sei am Vormittag um 10.50 darüber informiert worden, dass ein Masten der Hochspannungsleitung umgefallen sei, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Erste Untersuchungen, an denen sich auch das Bundesamt für Polizei fedpol beteiligte, deuteten auf Sabotage mit Sprengstoff hin. In der Folge habe die Bundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Noch gebe es keine Hinweise auf die Täterschaft. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800 333 765 zu melden.