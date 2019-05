Am 4. Juni steht der 59-Jährige vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er wehrt sich gegen einen Strafbefehl der Bundesanwaltschaft. Früher erteilte sie ihm Aufträge, jetzt eine Geldstrafe. Sie wirft ihm Korruption vor. Von 2014 bis 2017 soll er in seiner Amtstätigkeit von den russischen Behörden nicht gebührende Vorteile angenommen haben. Denn der russische Staat finanzierte seine Hotelkosten und Jagdausflüge in Russland.

Der Prozess kommt für die Bundesanwaltschaft zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Vor Gericht wird einer ihrer Graubereiche ausgeleuchtet: die Methoden der Justizdiplomatie.

In komplizierten Kriminalfällen erzielen Strafverfolger meist keinen Durchbruch, wenn sie der Strafprozessordnung als einziger Leitlinie folgen. Manchmal ist unorthodoxes Vorgehen gefragt. Doch wie weit darf man gehen?