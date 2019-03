Bald werden sie für kurze Zeit am Schweizer Himmel fliegen, die neuen Kampfjets der Schweizer Armee. Zwar hat Verteidigungsministerin Viola Amherd beim politischen Prozess zur Erneuerung der Luftverteidigung erst einmal auf die Bremse gedrückt. Sie will zusätzliche Abklärungen tätigen, bevor sie über das weitere Vorgehen entscheidet.

Die technische Evaluation geht indes weiter wie geplant. Kürzlich sind die Offerten der potenziellen Kampfjet-Hersteller in Bern eingetroffen, bald werden die Flugzeuge auf dem Militärflugplatz Payerne Tests am Boden und in der Luft unterzogen.

Folgende Typen sind dabei: Eurofighter (Airbus, Deutschland), Rafale (Dassault, Frankreich), Gripen E (Saab, Schweden), F/A-18 Super Hornet (Boeing, USA) und F-35A (Lockheed-Martin, USA). Einen dieser Kampfjets wird die Schweiz – wenn alles nach Plan läuft – in einigen Jahren kaufen. Infrage kommen also fünf Hersteller aus vier westlichen Ländern, drei davon Nato-Mitglieder.