In diesem Jahr sollen die Skudden - eine Schafrasse, die aus Ostpreussen und dem Baltikum stammt - unter anderem Waldflächen des grossen Friedhofs am Hörnli und Böschungen an der Galgenhügelpromenade in Stand halten.

Die relativ kleinen Tiere mit weissem Fell und kurzem Schwanz besuchen die Flächen ein- oder zweimal im Jahr, dies jeweils wenige Tage bis maximal zwei Wochen lang.

Drei Jahre lang mähten die Schafe, die einer spezialisierten Firma aus Bubendorf BL gehören, testweise. Vergangene Woche kündigten die Behörden den regelmässigen Einsatz an. Der Wechsel vom Mähen von Hand zum Schafbetrieb sei für den Kanton kostenneutral, hiess es.