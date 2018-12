Trotz Rücktrittsaufforderung seiner Partei und der öffentlichen Empörung über seine Lügen im Zusammenhang mit seiner Reise nach Abu Dhabi: Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet klammert sich weiterhin an sein Amt. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was in seinem Kopf vorgeht, doch einige glauben es zu wissen: Es geht um Geld.

Tritt Maudet in diesen Wochen zurück, erhält er eine einmalige Abfindung von 437'802 Franken. Das ist ein stolzer Betrag, doch bleibt er bis zum 29. Juni nächsten Jahres, fährt der 40-Jährige noch besser. Dannzumal wird er acht Jahre Staatsrat gewesen sein – und damit ein Anrecht erhalten auf eine lebenslange Rente von jährlich 89'161 Franken.

Einige Jahre regieren, lebenslang kassieren

Der Fall Maudet wirft damit auch ein Schlaglicht auf die Ruhegehälter abtretender Regierungsräte. Der Kanton Genf ist vergleichsweise grosszügig, doch ein Einzelfall ist er nicht. Gerade in der Westschweiz sind lebenslange Renten gang und gäbe. In den Kantonen Neuenburg und Freiburg haben Staatsräte ab 50 Jahre ein Anrecht auf ein lebenslanges Ruhegehalt; im Kanton Waadt nach einer Amtsdauer von zehn Jahren.

Bis vor kurzem zählte auch der Kanton Wallis zu dieser Gruppe. So kassiert SVP-Politiker Oskar Freysinger nach seinen vier Jahren im Staatsrat sein Leben lang eine jährliche Rente von rund 80'000 Franken. Anders sieht es für die Staatsräte aus, die erst nach 2015 gewählt wurden. Christophe Darbellay (CVP), Roberto Schmidt (CVP) und Frédéric Favre (FDP) beziehen zwar ein um einen Viertel höheres Gehalt von rund 300'000 Franken. Werden sie abgewählt, gehen sie aber leer aus.

Es geht auch anders: Uri, Appenzell, Zug und Glarus

Das Wallis ist damit auf einen Schlag von einem grosszügigen zum sparsamsten Kanton geworden. Wenig feudal ist die Lage für Regierungsräte auch in Uri und Glarus. Treten sie zurück, haben sie keinerlei Anrecht auf eine Lohnfortzahlung. Einzig im Fall einer Abwahl erhalten sie eine Lohnfortzahlung von sechs Monaten. Streng sind auch die Kantone Appenzell Innerrhoden und Zug. In Innerrhoden haben die Magistraten erst nach acht Amtsjahren Anrecht auf eine Entschädigung. Ist dies der Fall, erhalten sie die Hälfte des Lohnes für den gleichen Zeitraum, wie sie in der Regierung sassen. Der Kanton Zug bezahlt den Lohn während sechs Monaten weiter; sass jemand mindestens vier Jahre in der Regierung, wird die Zahlung ein Jahr lang ausgerichtet.

Vergütungsexperte Urs Klingler unterstützt diese sparsamen Modelle. «Die Politik soll sich an den Leitlinien orientieren, die sie für die Wirtschaft fordert: Sie soll aufhören, goldene Fallschirme zu verteilen», sagt er. Klingler empfiehlt den Kantonen, den Regierungsräten einen guten Grundlohn zu bezahlen und während der Amtszeit stattliche Beiträge in die Pensionskassen zu leisten. «Damit sind die Regierungsräte genügend abgesichert, langjährige Abgangsentschädigungen braucht es damit nicht mehr.»

Die Regel im Kanton Genf hält Klingler für die schlechteste aller möglichen. Ziel müsse es sein, dass ein Regierungsrat seine Arbeit bestmöglich erledige, ohne auf seine Renten zu schielen, sagt er. In Genf sei das Gegenteil der Fall, da ein Regierungsrat einen starken finanziellen Anreiz habe, mindestens acht Jahre zu bleiben. «Das kann dazu führen, dass Regierungsräte politischen Risiken aus dem Weg gehen oder sich an Ämter klammern», sagt Klingler. Er rät deshalb davon ab, die Höhe der Abgangsentschädigungen an Alter oder Amtsjahre zu koppeln.