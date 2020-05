Rücktritt des höchsten Protestanten liefert Raum für Spekulationen

Interne Streitigkeiten erschüttern die Reformierte Kirche der Schweiz. Der jüngste Akt im undurchschaubaren Drama: Gottfried Locher, Präsident der Exekutive der Reformierten Kirche, teilte am Mittwoch seinen sofortigen Rücktritt mit. Weshalb der höchste Protestant den Bettel nach neunjähriger Amtszeit hinwirft, bleibt rätselhaft. In einer Medienmitteilung ist von einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit die Rede, «wegen eines Geschäfts», von dem der siebenköpfige Rat am 13. April erfuhr. Der Sachverhalt sei nicht erstellt oder erhärtet und werde nun abgeklärt. Der «Tages-Anzeiger» berichtete, Locher würden «Grenzverletzungen» im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses vorgeworfen. Ratsvizepräsident Daniel Reuter kommentiert die Mutmassungen nicht. Er verriet aber immerhin, es handle sich um einen Sachverhalt, der fast zehn Jahre zurückliege. Der Rat hat eine «spezialisierte Kanzlei» damit beauftragt, die Angelegenheit zu durchleuchten. Solange die Ergebnisse nicht vorliegen, will Reuter wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommunizieren, welche Vorwürfe im Raum stehen. Klar ist nur: Ein Strafverfahren ist nicht hängig. Wann der externe Bericht erscheinen wird, ist noch offen. Ratsmitglied trat aus dem Nichts zurück Die Eskalation hat sich angekündigt. Am 24. April trat Pfarrerin Sabine Brändlin aus dem Nichts aus dem Rat zurück. Dieser teilte kryptisch mit, die Demission stehe im Zusammenhang mit einem «laufenden Geschäft». Bei diesem Geschäft, also den Vorwürfen gegen Locher, sei «das zurückgetretene Ratsmitglied» wegen einer möglichen Befangenheit in den Ausstand getreten. Brändlin ihrerseits machte persönliche Gründe und unüberbrückbare Differenzen geltend. Brändlin betreute das Dossier Prävention von Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen. Gemäss «Tages-Anzeiger» kümmerte sie sich um die Beschwerde im Zusammenhang mit Locher.

Kommentar zum Thema Die reformierte Kirche druckst herum

12 Pfarrerinnen und Pfarrer verlangten in einem offenen Brief Transparenz vom Kirchenrat. Einer davon ist Lars Syring, Pfarrer in Bühler AR. Er wisse absolut gar nichts über die Grenzverletzungen, und ob Locher überhaupt dafür verantwortlich sei. Er bedauert es, dass die nebulöse Kommunikation des Rats Spekulationen befeuert. Ein paar Lichtstrahlen könnte dieser am 15. Juni absondern. Dann wird er vor dem Kirchenparlament eine Interpellation mit Fragen zu Brändlins Abgang beantworten müssen. Reuter dämpft jedoch die Erwartungen. Bis Mitte Juni wird der externe Bericht kaum erstellt sein. Bis das nicht der Fall ist, wird der Rat den Mantel des Schweigens über die Affäre hüllen. Auch Locher und Brändlin sagen vorläufig nichts. Umstrittene Aussagen über Sexualität Michel Müller, der Präsident des Zürcher Kirchenrates und Mitunterzeichner der Interpellation, zeigte sich erleichtert über Lochers Abgang. Müller attestiert ihm viele gelungene öffentliche Auftritte. Dass er seine Geschäftstätigkeit nicht im Griff habe, habe er aber schon vor zwei Jahren kritisiert. Zudem gebe es Fragezeichen zu Lochers persönlichen Integrität.