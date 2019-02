Vielleicht war es der eigene Helikopterlandeplatz auf dem Firmengelände, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte. Dieses Extra hatten sich Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Manager in der Vereinbarung mit der Stadt New York ausbedungen, zusätzlich zu den Steuererleichterungen in der Höhe von drei Milliarden Dollar. Im Gegenzug wollte der Online-Konzern in der Finanzmetropole seinen zweiten Hauptsitz bauen und 25 000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Stadtregierung von New York gab grünes Licht. Doch dann erfuhr eine Allianz aus Aktivisten und Lokalpolitikern von den Plänen und schaffte es mit lautem Protest innert Wochen, die Amazon-Führung so zu zermürben, dass diese ihre Pläne für den Big Apple verwarf. Ein Schock für den Bürgermeister und den Gouverneur von New York, beide Mitglieder der demokratischen Partei: Es waren ihre eigenen Parteikollegen, die den Deal verhindert hatten.

Die gescheiterte Ansiedlung von Amazon im Zentrum des globalen Kapitalismus steht exemplarisch dafür, wie eine neue Generation von Politikern und Aktivisten die Machstrukturen in etablierten Linksparteien auf den Kopf stellt. Eine Generation, für die Sozialismus kein Schimpfwort ist, sondern eine Berufung.

Weg vom «Dritten Weg»

Die Millennial-Sozialisten, wie sie der «Economist» nennt, halten den in den Neunzigerjahren von Politikern wie Tony Blair oder Gerhard Schröder propagierten «Dritten Weg» zwischen Kapitalismus und Sozialismus für gescheitert. Sie finden es falsch, Grosskonzerne wie Amazon mit tiefen Steuern zu ködern, damit diese Arbeitsplätze schaffen. Die grössten Probleme, das Wohlstandsgefälle und der Klimawandel etwa, lassen sich in ihren Augen nur lösen, wenn der Staat mit aller Härte durchgreift: mit höheren Steuern für hohe Einkommen und massiven staatlichen Subventionen.

Niemand verkörpert den neuen Sozialismus besser als die 29-jährige US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Noch vor etwas mehr als einem Jahr schenkte die New Yorkerin in einer Bar am Union Square Bier aus, seit Januar sitzt die selbst ernannte demokratische Sozialistin im Repräsentantenhaus in Washington. Ihre Kritiker nennen Ocasio-Cortez naiv und ihre Ideen potenziell gefährlich. Dennoch ist sie im Windschatten von älteren Politikern wie dem Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders zu einer Ikone geworden.

Prominente Sozialisten von Bern bis Washington: