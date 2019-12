Rückblick auf die Zehnerjahre – «das war mein Jahrzehnt»

Oswald Grübel: «Ein Jahrzehnt der Kontraste»

Wir Menschen brauchen ab und zu einen Realitätscheck, sonst werden wir zu übermütig. Die junge Generation weiss gar nicht mehr, wie sich eine Krise anfühlt. Sie ist sehr behütet aufgewachsen, reist in der Welt herum und gibt der älteren Generation die Schuld am Klimawandel, absurd.

Wegen der Digitalisierung gab es in der Wirtschaft so viele Umbrüche wie nur selten zuvor in einer 10-Jahres-Periode. Natürlich führte das auch zu schmerzhaften Vorgängen, viele Menschen verloren ihre Stellen, ihre Arbeit hat sich komplett verändert. Aber im Grossen und Ganzen waren diese Umwälzungen zu Gunsten der Menschen, der Wohlstand ist auf breiter Basis gestiegen, insbesondere in Asien.

Wir hatten den netten Obama, der leider nicht viel erreichte, und nun haben wir Trump. Zwei komplette Gegensätze. Trump macht einen guten Job für die Wirtschaft, aber es mangelt ihm an Benehmen. Insgesamt war es eine fantastische Dekade, z. B. die technologische Entwicklung, die so viele neue Möglichkeiten für Unternehmen und uns alle schaffte und uns zu einer «Bild»-Gesellschaft machte.

Es war ein Jahrzehnt, in dem sich aussergewöhnlich vieles veränderte. Wirtschaftlich, politisch, auch für mich persönlich. 2009 ging es darum, die UBS zu sanieren. Seit 2011, als ich die UBS wieder verliess, habe ich Zeit, mich um meine eigenen Interessen zu kümmern und Freunde zu treffen. Das war als CEO unmöglich, da gab es nur die Firma. Heute verfolge ich insbesondere das Geschehen auf den Märkten und in der Politik, und da stelle ich fest: Es war ein Jahrzehnt der Kontraste.

Fanni Fetzer, 45 Jahre alt, ist im Bündner Dorf Maienfeld aufgewachsen und leitet seit Oktober 2011 das Kunstmuseum Luzern. Ihr Rückblick:

Vor zehn Jahren war ich noch in Langenthal und habe das dortige Kunsthaus geleitet. Ich wusste damals schon, dass ich auch in der Zukunft in der Kultur arbeiten möchte. In jener Zeit habe ich den Master in Kulturmanagement abgeschlossen, und es war für mich klar, dass ich mich danach beruflich verändern will. Es ist doch immer so, dass man in eine neue Rolle hineinwächst, sie mehr und mehr ausfüllt.

Und dann irgendwann den Punkt erreicht, an dem man die Grenzen seiner Institution erreicht hat und auch die eigenen. Ich wollte eine neue Aufgabe, ein grösseres Haus. Dass die Stelle am Kunstmuseum Luzern frei wurde, war ein Glücksfall. In der Kulturszene muss man dorthin hingehen, wo sich eine Chance bietet. Und Luzern war eine riesige Chance für mich, weil sich neue Möglichkeiten eröffneten.

Dass wir es geschafft haben, zum 200-Jahr-Jubiläum der Kunstgesellschaft Luzern – der Trägerin des Museums – die Ausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen» zu veranstalten, macht mich sehr stolz. Das ist das Highlight meiner Karriere und meines Jahrzehnts, und ich hatte da auch ein wenig Glück. 2014 war eine Gruppe von der Tate Britain auf Recherchereise in der Zentralschweiz.

Weil es regnete, entschied sie sich anstatt der ursprünglich geplanten, längeren Bootsfahrt für eine kürzere – und besuchte dafür auch noch das Kunstmuseum Luzern. Danach blieb ich in Kontakt, weil ich unbedingt eine Ausstellung mit den Werken von Turner machen wollte. Und meine Hartnäckigkeit wurde belohnt.

Privat führe ich ein ziemlich stetiges Leben. Da hat sich in den letzten zehn Jahren nicht viel verändert. Ich bin weiterhin viel in den Bergen, fahre Ski und Bike oder wandere. Beim Pilzlen habe ich eine bessere Nase entwickelt, da braucht es Erfahrung.

Juliane Bachmann: «Es läuft ganz gut»