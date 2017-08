Die europäische Bildungslandschaft wurde in den letzten Jahren massiv umgekrempelt – und mit ihr die schweizerische. Besonders bemerkbar gemacht hat sich das auf der tertiären Bildungsstufe, also im Bereich der Hochschulen. Ausbildungsstätten wie die Höheren Technischen Lehranstalten (HTL, auch bekannt als «Tech») oder die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) wurden ins Bologna-System aufgenommen und werden seither als Fachhochschulen (FH) weitergeführt.

Die Absolventen der damaligen HTL oder HWV sind in der Regel längst in der Arbeitswelt angekommen. Sofern sie gewisse Voraussetzungen – fünfjährige Berufspraxis oder Nachdiplomkurs auf Hochschulstufe – erfüllen, können sie beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) nachträglich den FH-Titel erwerben. Das SBFI hat in den vergangenen zehn Jahren rund 20 000 solche Diplome ausgestellt.