Roberto Balzaretti als Bauernopfer: Dem EU-Chefunterhändler droht die Absetzung

Zuerst forderten die Gewerkschaften seinen Kopf. Dann sprach sich CVP-Präsident Gerhard Pfister für seine Absetzung aus, und auch die SVP will ihn weghaben. Die Rede ist von Staatssekretär Roberto Balzaretti. Er hat im Auftrag des Bundesrates mit der EU das institutionelle Rahmenabkommen ausgehandelt und sich dabei links und rechts des politischen Spektrums Feinde gemacht.

Die Sozialdemokraten kreiden ihm an, im Vertragstext den Schweizer Lohnschutz preisgegeben zu haben. Die SVP sieht in Balzaretti einen «EU-Turbo», der das Abkommen in der Öffentlichkeit viel zu offensiv beworben hat.

Inzwischen laufen in der Bundesverwaltung Gespräche, Balzaretti nach der Abstimmung über die SVP-Kündigungs-Initiative vom 17. Mai vom Dossier Rahmenabkommen abzuziehen. Als Zeichen für einen innenpolitischen Neuanfang in der EU-Frage. Das bestätigen regierungsnahe Quellen. Dieser Schachzug soll für bisherige Gegner des Rahmenvertrags aber auch eine elegante Möglichkeit bilden, dem Abkommen nach einer weiteren Gesprächsrunde mit der EU doch noch zuzustimmen und dabei das Gesicht zu wahren. Es wäre dann Balzarettis Nachfolger, der mit der neuen EU-Kommission über Zugeständnisse in den Bereichen Lohnschutz, staatliche Beihilfen und Unionsbürgerricht­linien verhandelt hätte.