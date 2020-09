Risikoliste: Bundesratsentscheid zu Frankreich in den nächsten Tagen erwartet

(agl) Die Diskussion sei im Gange, im Verlauf der nächsten Tage werde eine Entscheidung erwartet, so Stefan Kuster, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten, vor den Medien in Bern. In Frankreich steigen die Infektionszahlen seit Ende August wieder deutlich an. In der Schweiz sei die Situation nach wie vor fragil, so Kuster weiter. Zudem gebe es eine erste Tendenz, dass sich der Altersdurchschnitt der Infizierten wieder erhöhe. Aktuell liegt dieser bei 31 Jahren.

Es sei besonders wichtig, die Ansteckungszahlen bei den älteren und vulnerablen Personen tief zu halten, ergänzte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG. Es habe bereits aus einigen Kantonen wieder Meldungen von Ausbrüchen in Altersheimen gegeben. Nun liege es an jedem Einzelnen, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und die Massnahmen einzuhalten.