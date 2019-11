Rettungsschiff-Kapitänin Carola Rackete im SRF «Club» – die drei wichtigsten Aussagen

Im Juni 2019 irrte das Flüchtlingsschiff «Sea-Watch 3» im Mittelmeer umher. An Board befanden sich 53 Flüchtlinge, die von der Besatzung aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Darunter befanden sich auch Kinder.

Das Problem: Kein Land wollte das Schiff in einen Hafen einlaufen lassen – und das Ärzteteam an Board war über den Gesundheitszustand der Flüchtlinge besorgt. Die Kapitänin – die deutsche Carola Rackete – entschied sich dafür, im Hafen von Lampedusa anzulegen.

Die italienische Regierung hatte jedoch ausdrücklich verboten, dass das Boot auf italienischem Grund anlegen darf. Aus diesem Grund wurde Rackete direkt nach Ankunft verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Derzeit läuft gegen die 31-Jährige ein Verfahren. Der Vorwurf: Sie soll Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet haben.

Die Aktion bescherte der jungen Frau sehr grosse Aufmerksamkeit. Die Stimmung war jedoch gespalten – auf der einen Seite erhielt sie Zuspruch und Solidarität, von der anderen Seite schwappte ihr Hass und Unmut entgegen.

Am Dienstagabend trat die Deutsche im SRF-«Club» zum Thema soziale Gerechtigkeit auf und liess durchblicken, dass sie bereit ist, für ihre Anliegen zu kämpfen. Hier sind ihre drei wichtigsten Aussagen:

1. Die Klimakrise führt zu mehr Migration

Rackete sagte, dass die Klima- und die Flüchtlingskrise «selbstverständlich» zusammenhängen. Als Beispiel nennt sie die weltweit zunehmenden Dürren, die dazu führen, dass Menschen in gewissen Regionen sich nicht mehr selbst ernähren können, was sie zur Flucht zwingt. Bis 2050 sollen ausserdem rund 25 Prozent der Weltbevölkerung nicht mehr ausreichend Zugang zu Wasser haben – das wird unweigerlich zu Konflikten führen, so die 31-Jährige.

Ein weiteres Problem sei, dass es die Leute besonders hart trifft, die heute bereits von Armut betroffen sind. «Wenn zum Beispiel ein Tropensturm ein Haus zerstört, haben diese Menschen keine Rücklagen, um Reparaturen vorzunehmen.» Diese Menschen werden folglich noch ärmer und ihre Existenz wird zunehmend bedroht.