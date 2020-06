«Rettungsaktion diplomatique»: Fliegen Bundesratsjets festsitzende Diplomaten aus?

Sie waren auch während der Coronakrise gefordert: die Aussenvertretungen der Eidgenossenschaft. Nachdem der internationale Reiseverkehr praktisch zum Erliegen gekommen war, strandeten Zehntausende Schweizerinnen und Schweizern in den Winkeln dieser Welt. Um möglichst viele von ihnen nach Hause zu holen, startete das Aussendepartement die grösste Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz. Am Ende wurden beinahe 7000 Landsleute aus über 25 Staaten zurückgeholt. Die Botschaften und Konsulate standen zudem Staatsbürgern zur Seite, die auf eigene Faust ihre Heimreise antreten konnten.

Doch auch in der Welt des diplomatischen Korps ist vieles noch nicht so, wie es einmal war. Botschafter, Botschaftsräte und Attachés wechseln ihre Arbeitsorte alle paar Jahre. Es gilt das sogenannte Rotationsprinzip. Jahr für Jahr bekommen Hunderte Diplomaten einen neuen Posten. Wegen den anhaltenden Reisebeschränkungen ist dies weiterhin erschwert. Vielerorts bleiben die Grenzen nach wie vor geschlossen, die Flugpläne sind weltweit ausgedünnt.

Das Aussendepartement sorgt sich deswegen um die «Durchhaltefähigkeit» der Auslandsvertretungen. Das zeigen Dokumente, die der Redaktion von CH Media vorliegen.

Damit Angestellte ihr angestammtes Land verlassen, in die Berner Zentrale reisen oder trotzdem ihre neuen Posten im Aussennetz antreten können, planen die Chefdiplomaten um Aussenminister Ignazio Cassis nun eine Art «Rettungsaktion diplomatique»: Um die festsitzenden Diplomaten auszufliegen, könnten sogar die Regierungsjets eingesetzt werden – die Flotte des Lufttransportdienstes des Bundes. Diese steht ansonsten primär den Bundesräten offen.

Das Aussendepartement bestätigt auf Anfrage entsprechende Informationen. «Wegen der Covid-19-Krise sind zahlreiche Vertretungen des Schweizer Aussennetzes derzeit nicht oder nur sehr schlecht erreichbar», sagt ein Sprecher. Geprüft würden Flüge in Länder, «die weiterhin nicht oder nur unverlässlich mit kommerziellen Flügen bedient werden können, und in denen die Lebensumstände aufgrund von Covid-19 oder aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage mit Herausforderungen verbunden sind». Eine Option wären überdies gemeinsame Flüge mit anderen Staaten.

Zu der Frage, in welchen Ländern die Lage derzeit besonders schwierig ist, äussert sich das Aussendepartement nicht. Die Destinationen für die Flüge kläre man derzeit ab, heisst es weiter. Nur so viel: Betroffen sind vor allem Aussenstationen in Afrika, Südamerika und Asien. Aktuell sei der Betrieb gewährleistet, betont der Sprecher weiter. Doch: