In einem zweiten Schritt wurde berechnet, wie gross die «Rentenlücke» wird, wenn die angekündigten Neuerungen in der zweiten Säule, bei den Pensionskassen also, in Kraft treten sollten. Denn für genau diese Lücken sieht das Gesetz, über das abgestimmt wird, bei Altersgruppen ab 45 Jahren Ausgleichsmassnahmen vor. Wie diese ausgestaltet werden, ist jedoch noch nicht entschieden. Der Bundesrat hat vergangene Woche zwei Varianten in die Vernehmlassung geschickt.